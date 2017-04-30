У Китаї випробували найбільший у світі літак-амфібію
- Сьогодні, 11:01
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Перший політ над сушею може відбутися у травні
Розроблений китайськими конструкторами і визнаний найбільшим у світі сучасним гідролітаком, AVIC AG600 успішно пройшов наземне випробування. Про це з посиланням на Китайську авіабудівну корпорацію повідомляє місцеве видання Sina.
Зазначено, що випробування пройшли в міському окрузі Чжухай на південному березі Китаю.
Пілоти перевірили системи управління літаком, його здатність здійснювати маневри в повітрі і при посадці, системи зв'язку з диспетчерами й інші функції, які має виконувати повітряне судно. У компанії-розробника відзначили, що успішне проходження наземних тестів свідчить про базову готовності літака до здійснення першого польоту.
Планується, що перший політ AG600 над сушею відбудеться вже в травні, а восени літак-амфібію випробують над водою.Китайський літак-амфібія AG600 призначений для потреб цивільної авіації, зокрема його використовуватимуть для боротьби з лісовими пожежами і для проведення рятувальних операцій. Головна його перевага як гідролітака полягає в тому, що для його злету і посадки не потрібна спеціально обладнана смуга.