У Китаї зафіксоване рекордне зростання народжуваності

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Народжуваність у Китаї

На думку китайської влади, скасування політики «одна сім'я - одна дитина» виявилося «дуже своєчасною і дуже ефективною».

У 2016 році в Китаї народилися 17,86 млн дітей, заявив представник Державного комітету у справах охорони здоров'я і планового дітонародження Ян Веньчжуан. Це найвищий рівень народжуваності з 2000 року.

Таких показників вдалося досягти незважаючи на те, що число жінок дітородного віку знизилося на 5 млн чоловік.

Для порівняння, середня народжуваність в 2011-2015 роках становила на 1,4 млн осіб менше.

Таким чином, вважає китайська влада, скасування політики «одна сім'я - одна дитина» виявилося «дуже своєчасною і дуже ефективною».

Китай вирішив внести поправки в свою демографічну політику в кінці жовтня 2015 року. Правляча комуністична партія дозволила сім'ям мати по двоє дітей.

Політика «одна сім'я - одна дитина» була введена в 1979 році, щоб обмежити приріст населення. Для тих, хто хотів мати двох дітей, були передбачені штрафи та інші покарання.

В результаті число працюючих громадян почало скорочуватися. Зараз влада побоюється, що працюючі китайці скоро не зможуть утримувати стрімко старіюче населення.

Джерело: ВВС Русская служба