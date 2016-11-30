У Китаї зафіксували ще один випадок захворювання на пташиний грип

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Це вже другий випадок пташиного грипу у цьому році

Новий випадок зараження людини вірусом пташиного грипу зі штамом H7N9 виявлено в центральній китайській провінції Хунань. Про це повідомило агентство Сіньхуа.

Інфікований 69-річний чоловік поміщений в лікарню в місті Чанша. Його стан оцінюється як важкий. Це вже другий випадок захворювання людини пташиним грипом в місті Чанша з початку року. Напередодні вірус був виявлений у тому ж місті у 37-річного чоловіка.

У 2017 році в провінції Хунань було зафіксовано 20 випадків зараження пташиним грипом, п'ять осіб померли. Вірус також виявлений в провінціях Гуандун, Гуйчжоу, Сичуань, Хенань, Цзянсі, Шаньдун. Були хворі в Шанхаї, спеціальних адміністративних районах Гонконг і Макао. Найбільше число випадків зараження пташиним грипом фіксується саме в зимовий час.

У Китаї H7N9 вперше був діагностований у березні 2013 року. До сих пір немає свідчень, що він може передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Спалах цього захворювання в КНР за 2013-2014 роки забрав життя 36 осіб.