В китайському аеропорту госпіталізували чоловіка, який 10 днів чекав подругу

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41-річний громадянин Нідерландів пролетів 4,5 тис. км до Китаю

Чоловік познайомився з дівчиною в інтернеті і вирішив прилетіти в Китай, проте вона йому не повірила

Мешканець Нідерландів Олександ Пітер Серк був госпіталізований із виснаженням через те, що протягом 10 днів чекав у китайському аеропорту жінку, з якою познайомився у мережі.

Про це пише Mashable.

Повідомляється, що 41-річний громадянин Нідерландів пролетів 4, 5 тис. км до Китаю, щоб зустрітися з 26-річною Чжан. З дівчиною він познайомився в інтернеті за два місяці до інциденту.

Після того, як місцеві ЗМІ зв'язалися з жінкою, вона повідомила, що не сприйняла серйозно слова про те, що Серк прилетить до Китаю. Навіть, коли чоловік прислав їй фото авіаквитків, вона не повірила, що він справді приїде.

«Наші романтичні стосунки просувалися вперед, але згодом він здався трохи черствим щодо мене. Одного разу він несподівано надіслав мені фотографію авіаквитків і я подумала, що це був жарт. Пізніше він зі мною не зв'язувався», - розповіла Чжан.

Також повідомляється, що Серк повернувся до Нідерландів після виписки з лікарні. Однак Чжан наполягає на тому, що їхнім відносинам ще далеко до завершення, бо вона планує зустрітися з чоловіком особисто.

Джерело: Еспресо ТВ