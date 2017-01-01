У Кличка переконують, що комунальники працюють в посиленому режимі

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Для прибирання вулиць і дворів задіяно 258 одиниць техніки «Київавтодору» та близько 300 одиниць техніки житлових організацій

У Києві через сильні снігопади комунальні служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Однак робота значно ускладнена через низьку температуру повітря. За останню добу працівники комунальної корпорації «Київавтодор» використовували рекордні для такого короткого терміну 3,3 тисячі тонн піщано-соляної суміші та понад 1000 тонн солі.

Зараз через низьку температуру повітря обробка вулично-дорожньої мережі здійснюється піщано-соляною сумішшю, оскільки сіль при таких температурах недостатньо ефективна.

Для прибирання вулиць і дворів задіяно 258 одиниць техніки «Київавтодору» та близько 300 одиниць техніки житлових організацій, зеленбудівців тощо. Крім того, бригади ручного прибирання у складі 355 осіб виконують очищення зупинок громадського транспорту, підходів до підземних і наземних пішохідних переходів, сходових маршів і тротуарів.

Спочатку здійснювалась обробка матеріалами і очищення від снігу магістральних вулиць і доріг.

У відомстві зазначили, що в разі необхідності може бути залучено до 563 одиниць техніки для очищення вулиць. Зокрема, 318 од. снігоприбиральної техніки підприємств «Київавтодору», 15 од. багатофункціональної техніки (солерозкидувачів) з Німеччини, 47 од. допоміжної техніки підприємств, 183 од. техніки сторонніх організацій.