У Кличка підтвердили: із завтрашнього дня дорожчають всі маршрутки

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Через підняття мінімальної зарплати ціни на пасажирські перевезення зростають

З 21 січня приватні перевізники Києва піднімуть ціну на проїзд у маршрутках міста на 1 гривню. Про це повідомляє комунальна служба перевезень столиці.

«Це пов’язано з підняттям мінімальної зарплати. З перевізниками провели переговори на рівні керівництва міста. Прийняли спільне рішення, що з суботи подорожчає проїзд у всіх маршрутках на 1 гривню. Тобто, якщо раніше за проїзд брали 4, 5, 6 гривень, тепер він стане 5, 6, 7 гривень», - розповів начальник комунальної служби перевезень КМДА Сергій Сатир.

Нині у низці маршруток з’явились оголошення про подорожчання проїзду.

За словами перевізників, ціна зростає, бо зросло у вартості пальне і підняли мінімальну зарплату. «Основні причини, які посприяли збільшенню вартості проїзду, це підвищення мінімальної зарплати, подорожчання пального і вимога міської влади проводити заміну автопарку, закуповувати екологічно чистий транспорт не нижче стандарту Євро-4», - пояснив один зі столичних перевізників.

Водночас у КП «Київпастранс» запевняють, що проїзд в їхніх автобусах на 39 маршрутах поки дорожчати не буде.