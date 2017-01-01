У Клімкіна уточнили умови безвізу для українців

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Заступник міністра стверджує, що чутки про ускладенння умов перетину кордонів ЄС є безпідставними

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що жодних додаткових умов безвізу, окрім отримання біометричного паспорта, немає. Про це на засіданні Кабміну заявив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

«Безвіз діятиме для тих, хто має біометричні паспорти, це перша умова. По-друге, ми говоримо про перетин кордонів 30 країн на загальний термін 90 днів протягом 180 днів, тобто українець протягом півроку українець зможк бути в ЄС три місяці», - зазначив він.

Заступник міністра додав, що чутки про ускладенння умов перетину кордонів ЄС є безпідставними.

«Звучать байки, що раніше треба було треба отримати візу і більше нічого додатково, а тепер нібито треба везти багато документів на кордон. Ніяких додаткових документів ніхто вимагати не буде. Ми просто маємо підготуватись до безвізу, як це має зробити і ЄС, щоб уникнути проблем на кордоні та затримок», - додав Пристайко.

Як повідомляв «Главком» у Сенаті Нідерландів пропонують провести дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 23 травня.

Якщо ж дата не підійде міністру, дебати буде перенесено на 6 червня.