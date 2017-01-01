У КНДР заявили про готовність випробувати міжконтинентальну ракету

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За даними офіційних осіб, Пхеньян близький до початку випробувань цієї ракети

Влада Північної Кореї заявила про намір випробувати міжконтинентальну балістичну ракету в будь-який час.

Про це повідомляє Reuters.

Снаряд може бути запущений з будь-якої точки, яку обере глава країни Кім Чен Ин, повідомляє видання.

За даними офіційних осіб, Пхеньян близький до початку випробувань цієї ракети.

Раніше голова ЦРУ заявив, що КНДР близька до можливості завдати ядерного удару по США.