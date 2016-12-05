«У Княжичах порушили все, що могли». Князєв прокоментував трагедію під Києвом
- Сьогодні, 12:41
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Князєв заявив, що у поліції провели службове розслідування щодо перестрілки у Княжичах, результати якого передали слідчим ГПУ
Новий голова Національної поліції Сергій Князєв, коментуючи трагедію в Княжичах, заявив, що під час подій із правоохоронцями порушили все, що можна було порушити. Про це він заявив під час інтерв’ю в ефірі «24 каналу».
«Це катастрофа, це трагедія. Це в тому числі і непрофесіоналізм. Люди вбиті, вдови вдома. Все, що можна було порушити – порушили. Крапка», – заявив він.
Князєв також додав, що у поліції провели службове розслідування щодо перестрілки у Княжичах, «результати якого передали слідчим ГПУ».
Нагадаємо, в ніч на неділю, 4 грудня, в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.
За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено 8 осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.
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