У колонії на Хмельниччині голодують понад 60 засуджених

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Замкова колонія

Засуджені оголосили голодування з 24 квітня

Більше 60 засуджених Замкової колонії у Хмельницькій області голодують із 24 квітня. Про це повідомив Радіо Свобода голова громадської організації «Синдикат» Євген Чепелянський.

За його словами, таким чином в’язні протестують проти тортур, жорстокого поводження і вимагання у них грошей з боку представників адміністрації.

«Після початку голодування, адміністрація закладу різко посилила репресії проти засуджених», – зазначив активіст.

У самій колонії ситуацію наразі не коментують.

У Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у своєму коментарі Радіо Свобода підтвердили, що й раніше були виявлені факти неналежного поводження у Замковій колонії. За їхньою інформацією, навіть після візитів до колонії представників уповноваженого та звернень до керівництва пенітенціарної системи змін у ситуації не відбувається.