У колонії на Миколаївщині засуджені побилися до смерті

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Один із учасників бійки помер у лікарні

В Ольшанській виправній колонії (№53) на Миколаївщині один із засуджених побив до смерті іншого. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Як зазначається, встановлено особу злочинця, який наніс одному із в’язнів колонії тілесні ушкодження, від яких той помер у лікарні.

«Ним виявився один із в’язнів колонії, який 9 травня 2017 року на ґрунті раптово виниклого конфлікту заподіяв потерпілому чисельні тілесні ушкодження. Наступного дня потерпілий від отриманих травм помер у лікарні, не приходячи до свідомості», — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику 14 травня повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

«Наразі проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії для повного і всебічного розслідування всіх обставин справи. Ситуація в Ольшанській виправній перебуває під повним контролем адміністрації установи», — зазначили у прокуратурі.

Як уточнили у відомстві, 20 травня у зловмисника мав закінчитися строк відбування покарання за розбійний напад, за вчинення якого йому було призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Джерело: УНН