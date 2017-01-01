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    У Колумбії поліція назвала версії вибуху в нічному клубі

    • Сьогодні, 04:58
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    В результаті вибуху постраждали 38 осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані

    Поліція в Колумбії розглядає дві версії вибуху гранати в нічному клубі в провінції Вальє-дель-Каука.

    Про це пише газета El Tiempo з посиланням на полковника поліції Андреса Серну.

    За однією з версій, гранату міг принести один з учасників вечірки, і вона вибухнула, випавши з його кишені. За іншою версією, гранату в клуб кинули чоловіки, які проїжджали на мотоциклі.

    «Ми проводимо необхідне розслідування, щоб визначити, хто несе відповідальність за цей напад», - сказав Серна.

    Повідомляється, що подія відбулася вночі, коли на вечірці були присутні близько 50 осіб.

    За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 38 осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані. Постраждалі були госпіталізовані.

    Раніше повідомлялось, що в Колумбії в нічному клубі в результаті вибуху гранати постраждали, принаймні, 30 чоловік.

    напад розслідування
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