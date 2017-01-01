У Колумбії поліція назвала версії вибуху в нічному клубі

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В результаті вибуху постраждали 38 осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані

Поліція в Колумбії розглядає дві версії вибуху гранати в нічному клубі в провінції Вальє-дель-Каука.

Про це пише газета El Tiempo з посиланням на полковника поліції Андреса Серну.

За однією з версій, гранату міг принести один з учасників вечірки, і вона вибухнула, випавши з його кишені. За іншою версією, гранату в клуб кинули чоловіки, які проїжджали на мотоциклі.

«Ми проводимо необхідне розслідування, щоб визначити, хто несе відповідальність за цей напад», - сказав Серна.

Повідомляється, що подія відбулася вночі, коли на вечірці були присутні близько 50 осіб.

За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 38 осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані. Постраждалі були госпіталізовані.

Раніше повідомлялось, що в Колумбії в нічному клубі в результаті вибуху гранати постраждали, принаймні, 30 чоловік.