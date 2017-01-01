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    У Колумбії розбився літак з військовими на борту

    • Сьогодні, 09:40
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    <p>Фото: у Колумбії загинули восьмеро військових</p>

    Фото: у Колумбії загинули восьмеро військових

    У результаті аварії легкомоторного літака загинули 8 колумбійських військовослужбовців

    У Колумбії розбився легкомоторний військовий літак, у результаті чого загинули вісім військових. Про це повідомляє колумбійське агентство Noticias.

    Одномоторний Cessna Grand Caravan зазнав аварії в лісистій місцевості біля міста Факататива в департаменті Кундинамарка на північний захід від столиці країни Боготи. Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос підтвердив у Twitter інформацію про загибель восьми людей під час аварії літака.

    «Наша солідарність з родичами жертв інциденту з літаком колумбійської армії в Кундинамарці», - написав він.

    Як зазначає агентство, літак зник з екранів радарів незадовго до приземлення. До місця аварії прибули рятувальники, основною версією розглядається зіткнення з телекомунікаційної антеною.

    Джерело: РБК-Україна

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