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    У Комітеті виборців пояснили, чому партії приховують регіональні осередки

    • Сьогодні, 21:15
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    70% партійних коштів витрачаються на регіональні осередки і аби не звітувати про витрати — партії не реєструють місцеві представництва

    Політичні партії намагаються обійти закон про фінансування партій, аби уникнути звітів про витрати.

    Про це в ефірі Громадського повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

    За його словами, 70% партійних коштів витрачаються на регіональні осередки і аби не звітувати про витрати — партії не реєструють місцеві представництва.

    «Зараз ми побачили ситуацію, коли «Радикальна партія Ляшка» і «Народний фронт», які декларують наявність регіональної структури, зареєстрували нуль офіційних осередків. Таким чином вони обходять норми закону, тому що якщо місцева організація партії офіційно зареєстрована — вона зобов'язана подавати звіти до НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції). Таким чином партії просто спрощують собі життя», — сказав він.

    За словами Кошеля, подібна ситуація складається через загальні формулювання у Законі про державне фінансування політичних партій. Зокрема, передбачені кошти на «статутну діяльність».

    «Але статутна діяльність — це фактично будь-що», — зазначив Кошель, додавши, що в Раді зареєстрований законопроект, який дозволив би врегулювати видатки на діяльність партій, а також заборонити рекламу політичних сил.

    «Ми хочемо, щоб вони перестали бути київськими клубами, а щоби вони стали реальними партіями», — додав він.

    Загалом, за словами голови Комітету виборців, в Україні практика державного фінансування партій показала кращий результат, аніж, наприклад, у Польщі.

    Нагадаємо, «Самопоміч», «Народний фронт» та Радикальна партія Олега Ляшка витратили понад 60 млн грн із державного бюджету України на використання ЗМІ. Фактично кожну другу державну гривню ці політичні сили спрямували на рекламу.

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