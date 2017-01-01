У компанії «Воля» повідомили, коли заблокують російські сайти

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Фото: Nashgorod



Технічні роботи будуть завершені до 1 червня

Один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та інтернету компанія «Воля» має намір до 1 червня завершити роботи щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, закріпленого президентським указом, які передбачають блокування російських сайтів, які підпали під санкції. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Як законослухняна компанія, з 22 травня ми починаємо заходи з обмеження доступу до веб-сайтів, перерахованих в указі. Технічні роботи будуть завершені до 1 червня», - йдеться у повідомленні.

Компанія порадила своїм абонентам оновити в їхніх особистих кабінетах на сайті «Волі» свої електронні адреси, у разі якщо вони були зареєстровані на заборонених ресурсах (mail.ru, yandex).

Сьогодніі також в Адміністрації президента визнали неможливість блокування російських соцмереж на 100%.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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