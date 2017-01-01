У Конго бойовики обезголовили 40 поліцейських

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Бойовики в Конго

Співробітники правоохоронних органів потрапили в полон ще 24 березня

У Демократичній Республіці Конго бойовики збройної групи «Камвіна Нсапу» обезголовили 40 поліцейських, заявили в суботу представники місцевої влади.

Про це пише Reuters.

Співробітники правоохоронних органів потрапили в полон в 24 березня, коли бойовики атакували конвой між містами Кананга і Чікапа. Шістьох поліцейських бойовики відпустили, оскільки ті говорили місцевим діалектом. Подія стала найсерйознішим нападом із серпня 2016 року, коли почалися зіткнення влади з рухом «Камвіна Нсапу» в південно-західній частині країни.

Камвіна Нсапу (справжнє ім'я - Жан-П'єр Панді) був конголезьким вождем, який претендував на владу в окремих регіонах провінцій Східне Касаї, Касаї та Центральне Касаї. Солдати вбили його в серпні 2016 року, після чого рух бойовиків, названий на його честь, почав вести активну боротьбу проти влади Конго, здебільшого нападаючи на урядові будівлі й церкви, а також на представників національних сил безпеки. За повідомленнями, незаконне формує також вербує і використовує дітей.

Повстання племені жорстоко придушується місцевою владою. У середині лютого повідомлялося, що солдати національної армії ДРК протягом декількох днів убили, щонайменше, 100 осіб, серед них 39 жінок із племені Камвіна Нсапу.