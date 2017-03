У Конго знайшли мертвих спостерігачів ООН

Спостерігачі ООН пропали безвісти в березні в районі Конго, охопленому сильним повстанням

У центральному регіоні Демократичної республіки Конго Касаї знайшли останки двох експертів з Організації Об'єднаних Націй, а також їхнього конголезького перекладача.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника уряду країни.

Агентство зазначає, що люди пропали безвісти в березні в районі, охопленому сильним повстанням.

Громадянин США Майкл Шарп і громадянка Швеції Заїда Каталан були учасниками групи експертів, які стежили за дотриманням санкцій, введених ООН.

«Тепер це точно. Це два експерти. Третє тіло в могилі — тіло їхнього конголезького перекладача», — сказав міністр зв'язку Конго Ламберт Менде.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що вона все ще вивчила знайдені останки.

«На даний момент ми не можемо підтвердити, що вони належать експертам. Ми сподіваємося, що зможемо надати більш детальну інформацію про це найближчим часом», — прокоментували ситуацію в ООН.

#DRC @UN Assassinated by KABILA et ANR with the help of FARDC in the Kasai. pic.twitter.com/dSr16o32zj