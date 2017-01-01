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    У Конгресі США просять ФБР надати всі записи щодо контактів Трампа та Комі

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    Голова комітету Палати представників Конгресу США Джейсон Чаффетс
    Голова комітету Палати представників Конгресу США Джейсон Чаффетс

    Конгресмен розповів про плани почати відповідне розслідування після публікації ЗМІ

    Голова комітету Палати представників Конгресу США з нагляду та державної реформи, республіканець Джейсон Чаффетс попросив ФБР надати до 24 травня всю документацію, пов'язану з будь-якого роду контактами між президентом США Дональдом Трампом і колишнім главою ФБР Джеймсом Комі.

    Про це йдеться в опублікованому листі конгресмена на ім'я виконуючого обов'язки директора ФБР Ендрю Маккейб.

    Чаффетс нагадує статтю газети The New York Times про записку Комі, в якій говориться, що Трамп нібито просив керівника правоохоронної структури припинити розслідування стосовно свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна.

    «Якщо це правда, то ця записка ставить питання про те, чи намагався президент вплинути або завадити розслідуванню ФБР щодо генерала Флінна», - йдеться в листі.

    Конгресмен розповів про плани почати відповідне розслідування і попросив Маккейб надати комітету не пізніше 24 травня 2017 року всі меморандуми, записки, резюме та записи, які стосуються будь-яких контактів між Комі і президентом Трампом.

    Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна. 

    Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією

    Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

    Джерело: Reuters

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