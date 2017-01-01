У Конгресі США просять ФБР надати всі записи щодо контактів Трампа та Комі

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Голова комітету Палати представників Конгресу США Джейсон Чаффетс

Конгресмен розповів про плани почати відповідне розслідування після публікації ЗМІ

Голова комітету Палати представників Конгресу США з нагляду та державної реформи, республіканець Джейсон Чаффетс попросив ФБР надати до 24 травня всю документацію, пов'язану з будь-якого роду контактами між президентом США Дональдом Трампом і колишнім главою ФБР Джеймсом Комі.

Про це йдеться в опублікованому листі конгресмена на ім'я виконуючого обов'язки директора ФБР Ендрю Маккейб.

Чаффетс нагадує статтю газети The New York Times про записку Комі, в якій говориться, що Трамп нібито просив керівника правоохоронної структури припинити розслідування стосовно свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна.

«Якщо це правда, то ця записка ставить питання про те, чи намагався президент вплинути або завадити розслідуванню ФБР щодо генерала Флінна», - йдеться в листі.

Конгресмен розповів про плани почати відповідне розслідування і попросив Маккейб надати комітету не пізніше 24 травня 2017 року всі меморандуми, записки, резюме та записи, які стосуються будь-яких контактів між Комі і президентом Трампом.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

Джерело: Reuters