У Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа

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Конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін

Виступ Гріна став першим публічним закликом до висунення звинувачень президентові і його дострокової відставки

Конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін закликав до імпічменту президента США Дональда Трампа.

Виступ Гріна поширив в Twitter телеканал SPAN.

Він звинуватив Трампа в перешкоджанні розслідуванню його зв'язків з Росією.

«Президент Трамп за свої діяння має бути притягнутий до відповідальності Палатою представників Конгресу США. Ці дії полягають у створенні перешкод законному розслідуванню зв'язків кампанії президента і російського впливу на вибори президента 2016 року. Відповідальність президента, відповідно до конституції, це – імпічмент», - заявив конгресмен.

Таким чином, виступ Гріна став першим публічним закликом до висунення звинувачень президентові і його дострокової відставки.

CLIP: @RepAlGreen: "I rise today...to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF — CSPAN (@cspan) 17 травня 2017 р.

Нагадаємо, газета The Washington Post повідомила, що президент США Дональд Трамп на зустрічі 10 травня розкрив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову секретну інформацію.

16 травня держсекретар США Рекс Тіллерсон, заявив, що президент США Дональд Трамп не обговорював «джерела, методи або військові операції» під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав нісенітницею публікацію про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Вашингтоні нібито передав міністру «секретну інформацію» про «Ісламську державу».

Сам Дональд Трамп зізнався, що поділився інформацією про тероризм з Росією, бо мав «повне право» зробити це.