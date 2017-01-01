У Конгресі США заявили, що завадять Трампу скасувати антиросійські санкції

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Член Палати представників Конгресу Адам Шифф виступив також за введення додаткових санкцій відносно РФ через кібератаки

Член Палати представників Конгресу США Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) вважає, що санкцій, введених американською адміністрацією щодо РФ через кібератаки недостатньо, і виступає за введення додаткових обмежувальних заходів. Про це він заявив у неділю в інтерв'ю телекомпанії ABC.

«Ми вважаємо, що необхідно зробити більше, - вказав Шифф, який є членом комітету з розвідки в нижній палаті Конгресу -. Чесно кажучи, ми (в Конгресі) не думаємо, що вже вжитих заходів достатньо для стримування (Росії), і в подальшому ви побачите серйозну підтримку з боку обох партій, спрямовану на посилення санкцій».



Шифф також зазначив, що якщо обраний президент США Дональд Трамп вирішить скасувати санкції, введені діючою адміністрацією Барака Обами щодо Москви, то він зіткнеться з «рішучої реакцією» з боку Конгресу. За словами Шиффа, в такому випадку багато демократів і республіканців, включаючи найвідоміших прихильників введення антиросійських обмежувальних заходів - сенаторів Ліндсі Грема і Джона Маккейна, - докладуть значних зусиль, щоб спробувати взяти в Конгресі «серйозний пакет санкцій» проти РФ.



Раніше на спеціальному брифінгу офіційні представники чинної адміністрації США визнали, що Трамп після інавгурації зможе скасувати антиросійські санкції. Один з чиновників, ім'я якого не розголошувалося за умовами проведення брифінгу, констатував, що недавні обмежувальні заходи були прийняті згідно з виконавчими указам Обами, тому наступний президент зможе скасувати їх точно таким же чином і без згоди на це Конгресу.



29 грудня США оголосили про введення санкцій відносно деяких російських компаній, Федеральної служби безпеки та Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Американська влада також вислали 35 російських дипломатів і повідомила про закриття двох представництв, що належать РФ в штатах Нью-Йорк і Меріленд. Вашингтон пішов на такі кроки через хакерські атаки росіян на американські політичні організації.