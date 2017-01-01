У конкурсі на мовлення в Луганській області взяла участь одна радіостанція
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На підтримку радіокомпанії надійшов лист від очільника Донеччини Павла Жебрівського
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підбила підсумки конкурсу на частоту 104,6 МГц в місті Кремінній Луганської області, оголошеного 29 грудня 2016 року.
На конкурс надійшла тільки одна заявка – від ТОВ «Сорок дев’ята паралель» з Києва, яке представило концепцію музично-розважального радіо.
Власником радіокомпанії є її директор, мешканець Києва Володимир Калінін.
За словами представника конкурсанта, ця радіостанція вже мовить в інтернеті й готова запуститися в ефірі на Луганщині «в будь-який момент».
Компанія подавала заявку на тимчасовий дозвіл на мовлення в зоні АТО, але оскільки не була ліцензіатом Нацради – їй не могли надати такий дозвіл.
За словами голови Нацради Юрія Артеменка, на підтримку цієї радіокомпанії надійшов лист від голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.
Нацрада одноголосно визначила «Радио 49 параллель» переможцем конкурсу.
«Главком» раніше повідомляв, що на збудованій на Чонгарі біля адмінмежі з окупованим Росією Кримом телекомунікаційній вежі три передавачі вже мовлять на півострів.
Джерело: Громадське