В Косово заявили, що Сербія готує «кримський» сценарій

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Президент Косова Хашим Тачі

Президент Сербії Томіслав Ніколіч у свою чергу заявив, що Косово шукає війни з Белградом

Президент Косова Хашим Тачі вважає, що Сербія готується анексувати північну частину регіону за кримським сценарієм.

Про це Тачі заявив у інтервʼю Reuters.

Спецпідрозділи поліції Косова в суботу зупинили поїзд, який був пофарбований в національні кольори Сербії з написом «Косово-це Сербія».

Тачі наголосив, що такий потяг був спрямований на провокації косоварів для того, аби створити привід для військового втручання Сербії у північні райони Косова, де проживає близько 50 000 етнічних сербів. Вони відмовляються визнавати незалежність Косова і знову хочуть, щоб краєм керував Белград.

«Намір Сербії полягає в тому, щоб використовувати цей поїзд, який був подарований Росією, по-перше, аби допомогти відрізати північну частину Косова, а потім ... приєднати її до Сербії. Це модель Криму», – сказав Тачі.

Нагадаємо, що Сербія не визнає незалежність Косова і не запитала дозволу Пріштіни для проїзду цього поїзду.