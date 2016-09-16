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    В Косово заявили, що Сербія готує «кримський» сценарій

    • Сьогодні, 20:39
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    Президент Косова Хашим Тачі
    Президент Косова Хашим Тачі

    Президент Сербії Томіслав Ніколіч у свою чергу заявив, що Косово шукає війни з Белградом

    Президент Косова Хашим Тачі вважає, що Сербія готується анексувати північну частину регіону за кримським сценарієм.

    Про це Тачі заявив у інтервʼю Reuters.

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    Спецпідрозділи поліції Косова в суботу зупинили поїзд, який був пофарбований в національні кольори Сербії з написом «Косово-це Сербія».

    Тачі наголосив, що такий потяг був спрямований на провокації косоварів для того, аби створити привід для військового втручання Сербії у північні райони Косова, де проживає близько 50 000 етнічних сербів. Вони відмовляються визнавати незалежність Косова і знову хочуть, щоб краєм керував Белград.

    «Намір Сербії полягає в тому, щоб використовувати цей поїзд, який був подарований Росією, по-перше, аби допомогти відрізати північну частину Косова, а потім ... приєднати її до Сербії. Це модель Криму», – сказав Тачі.

    Нагадаємо, що Сербія не визнає незалежність Косова і не запитала дозволу Пріштіни для проїзду цього поїзду.

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