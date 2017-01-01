У Кот-д'Івуарі обстріляли мирну акцію проти заколоту військових: є поранені

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У Кот-д'Івуарі обстріляли мирну акцію проти заколоту військових:

Днями у Кот-д'Івуар спалахнуло повстання військових

У місті Буаке в Кот-д'Івуарі обстріляли людей, які вийшли на акцію протесту проти військового заколоту. Унаслідок обстрілу поранено щонайменше п’ятеро осіб, повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, інцидент стався сьогодні вранці, коли місцеві мешканці намагалися провести марш проти бунту військових. Солдати спробували розігнати людей, після чого групу тих, хто залишився обстріляли.

За словами очевидця, п'ять чоловік привезли в головний госпіталь міста з вогнепальними пораненнями.

Зауважимо, днями у Кот-д'Івуар спалахнуло повстання військових. Основною причиною бунту стала невиплата зарплат. Осередки бунту розташувалися в декількох містах країни. Там солдати покинули казарми і вийшли на вулиці зі зброєю. Військові проводили акції протесту, однак їх вимоги не були почуті і вони почали вдаватися до більш радикальних дій.