У Краматорську активісти закрили відділення російського «Сбербанку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед проведення акції співробітників банку попросили вийти з будівлі

У Краматорську активісти силою закрили відділення російського «Сбербанку».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Перед тим, як стати до роботи, співробітників фінансової установи попросили вийти, і лиш потім вхід у будівлю банку заклали шлакоблоками, вікна та стіни обклеїли протестними наліпками, а потім усе це залили символічною червоною фарбою.

Нагадаємо, 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя. 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

Станом на 20 березня російський «Сбербанк» розблокував роботу свого відділення в Тернополі, відділення в Києві й Дніпрі, як і раніше, заблоковані.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».