У Краматорську під час ЗНО помер директор школи

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Швидка допомога

Під час проведення ЗНО чоловіку стало зле, він впав на підлогу та втратив свідомість

Сьогодні , 23 травня, в загальноосвітній школі № 10 Краматорська (Донецька область) під час складання учнями зовнішнього незалежного оцінювання помер директор школи №31. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

«Близько 13:30 директору ЗОШ № 31, що розташована у мікрорайоні Лазурний, під час проведення ЗНО стало зле. Чоловік впав на підлогу та втратив свідомість. Співробітники швидкої допомоги, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що чоловік мав певні розлади здоров’я та в 2012 році переніс інфаркт.

Наразі причини смерті чоловіка з’ясовуються. Правоохоронці проводять перевірку.

Як відомо, сьогодні в Україні стартувала основна сесія ЗНО.