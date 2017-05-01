У Краматорську розтрощили двері офісу обласного телеканалу: опубліковано фото

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Невідомі чоловіки після скоєння злочину одразу втекли

У Краматорську Донецької області двоє чоловіків розбили скло вхідних дверей офісу філії «Національної суспільної телерадіокомпанії України» — «Донецької регіональної дирекції».

Про це повідомляє канал «До ТеБе».

Згідно з відеозаписом з камер спостереження, невідомі чоловіки після скоєння злочину одразу втекли.

На місце інциденту прибула група охоронного підрозділу, що обслуговує філію, та поліція.

«З огляду на те, що ми працюємо у фронтовому регіоні, навіть, на перший погляд, хуліганський вчинок має бути ретельно розслідуваний, а винні – притягнуті до відповідальності. Особливо, коли мова йде, по суті, про напад на суспільного мовника, який тільки-но створюється в Україні», – сказав заступник директора філії ПАТ «НСТУ» «Донецька регіональна дирекція», секретар Донецької обласної спілки журналістів НСЖУ Ілля Суздалєв.

Офіс філії ПАТ «НСТУ» «Донецька регіональна дирекція» (телеканал «До ТеБе», радіо «Голос Донбасу») знаходиться в самому центрі Краматорська, за півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.