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    У Краматорську семирічний хлопчик знайшов біля школи 14 гранат

    • Сьогодні, 21:56
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    Одна із виявлених гранат
    Одна із виявлених гранат

    Дитина одразу повідомила про небезпечну знахідку матері, яка й викликала поліцію

    В Краматорську хлопчик знайшов на території школи 14 гранат.

    Про це повідомили в прес-службі поліції міста.

    «Сьогодні о 19:15 до кол-центру «102» надійшло повідомлення від 34-річної краматорчанки. Жінка повідомила, що її 7-річний син, гуляючи разом із друзями, у куті двора ЗОШ № 3 поблизу паркана знайшов у коробці предмети, схожі на гранати. На щастя, дитина знала, яку небезпеку можуть становити боєприпаси, та відразу розказала про знахідку матері», - розповідають у Нацполіції.

    На місце події виїхали правоохоронці та оточили територію. За попередньою інформацією,  у коробці знаходиться сім гранат РГД-5 тасім гранат Ф-1. У бойових гранатах викручені запали, однак вони знаходяться разом у коробці.

    Наразі на місці працюють вибухотехніки.

    До слова,  в гаражі у миколаївського комуніста силовики нещодавно знайшли потужний арсенал зброї.

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