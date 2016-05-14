У Краматорську спіймали злочинця, що ледь не вбив чоловіка через квартиру

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Фото: Нацполіція України

Причиною сварки між чоловіками стало житло – зловмисник вимагав у хазяїна помешкання документи на квартиру та ключі

За минулу добу правоохоронці розкрили замах на вбивство із особливою жорстокістю, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Вчора до чергової частини Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлений місцевий мешканець, 1971 року народження, з чисельними травмами голови та колото-різаною раною грудної клітини та живота.

На місце негайно виїхали поліцейські, які встановили, що такі важкі поранення, які тільки дивом не коштували потерпілому життя, він отримав у власній квартирі.

Як розповіли свідки події, зранку того дня між потерпілим та його знайомим, краматорчанином, 1983 року народження, виник конфлікт. Причиною сварки стало житло – зловмисник вимагав у хазяїна помешкання документи на квартиру та ключі. На це господар відповів, аби той збирав свої речі. За таку відповідь він отримав ніж в спину. Навіть коли постраждалий впав, зловмисник продовжував бити його ногами по голові, потім взяв іншого ножа та вдарив ним свого товариша у живіт.

Паралельно він погрожував вбивством іншому товаришеві, який намагався його вгамувати. Наостанок підозрюваний приставив до шиї ледь живого чоловіка лезо для гоління, обіцяючи вбити його та забрати документи на квартиру. Після цього зловмисник втік.

Вже за кілька годин завдяки комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронців місцезнаходження зловмисника було встановлено. Наразі він затриманий та надає свідчення.

Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.