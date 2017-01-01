У Красногорівці – четверо постраждалих від обстрілів. Поліція опублікувала фото руйнувань

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Фото: Natalya Shiman / Facebook Будівля школи в Красногорівці

Четвертий поранений – чоловік. Він отримав осколкові поранення

Через обстріли в Красногорівці Донецької області постраждали четверо людей. Про це повідомила представниця Національної поліції Донецької області Наталя Шиман на своїй сторінці у Facebook.

«Красногорівка. 10.30. До поліції надійшла інформація про ще одного постраждалого. Чоловік отримав осколкові поранення за адресою вул. Советська, 4. На цей час відомо про 4 поранених», - написала вона.

Шиман також опублікувала фото руйнувань, які зазнало місто через обстріл зі сторони бойовиків, зокрема школа.

Раніше поліція повідомляла про трьох постраждалих. За її даними, це дві жінки, які лежали в неврологічному відділенні міської лікарні. Третя поранена – жінка, яка постраждала в результаті попадання снаряда в житловий дім по вул. Сковороди (колишня Ворошилова).

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами розпочали евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.