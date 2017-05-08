У Кремлі істерика через Макрона: «Це перемога Меркель» – Le Monde



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон

Російські проурядові ЗМІ, змушені змиритися з перемогою Макрона, оголосили про результати французьких президентських виборів, не приховуючи прикрості

З перемогою кандидата руху «Вперед!» Еммануеля Макрона у Кремля випарувалися останні надії побачити у ролі французького президента представника євроскептицизму, сумісного з його баченням багатополярного світу і бажанням послабити Євросоюз, пише французьке видання Le Monde.

«У неділю, 7 травня, російські проурядові ЗМІ, змушені змиритися з перемогою Макрона, оголосили про результати французьких президентських виборів, не приховуючи прикрості. «Якщо вірити соціологам, які впродовж кількох місяців пережовують дані проти Марін Ле Пен, то перемога на виборах була забезпечена будь-якому кандидатові», – пише французька RT (Rossia Today), головний засіб масової інформації, покликаний доносити точку зору Росії до зовнішнього світу», – йдеться в статті.

«Вони заслужили Макрона», – під таким заголовком публікує коментар таблоїд «Комсомольская правда». «Французи обрали гумового Макрона і тепер страждатимуть в пеклі глобалізації, – передає кореспондентка. – За кілька годин до початку святкування 9 травня, коли в Росії відзначають перемогу у Другій світовій війні, газета подає репліку: «Вони не заслуговують демократії, оплаченої життям мільйонів радянських солдатів».

«У будь-якому разі на виборах у Франції перемогла жінка. Цією жінкою є Меркель», – так відреагував у своєму аккаунті в Twitter сенатор Олексій Пушков, який володіє французькою. На думку Москви, успіх колишнього міністра економіки перш за все пов'язаний з його настроєм проти «Фрекзіта», йдеться в статті.

Перемога Еммануеля Макрона «була передбачуваною та закономірною, особливо в умовах, коли для досягнення такого результату було кинуто всі пропагандистські ресурси не тільки у Франції, а й по всій Європі», заявив Леонід Слуцький, голова комітету Держдуми з міжнародних справ, якого цитує РІА «Новости». І зауважив: «Це було голосування скоріше не за Макрона, а проти можливого повторення сценарію Brexit у П'ятій республіці».

«За дві доби до голосування нападки на Макрона в російській пресі здійснювалися з посиленою злістю, – пише видання. – Так, 4 травня «Комсомольская правда», не вагаючись, описувала майбутнього французького президента як «ляльку Ротшильда», «типового психопата», «людину з веселими телячими очима».

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін телеграмою привітав лідера французького руху «Вперед!» Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у країні і нагадав про тероризм, екстремізм і локальні конфлікти.