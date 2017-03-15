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    У Кремлі кажуть, що Путін не хоче бути царем

    • Сьогодні, 13:01
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    Фото Joinfo

    Пєсков згадав про існування правового поля

    Президент Росії Володимир Путін ставиться до ідей про розширення його прав без оптимізму. Про це заявив прес-секретар господаря Кремля Дмитро Пєсков, пише РІА «Новини».

    «Президент неодноразово вже казав з цього приводу, він, скажімо так, без оптимізму ставиться до таких ідей. Він досить прохолодно ставиться до таких дискусій», – сказав він.

    Пєсков додав, що не має права висловлювати особисту думку щодо слів так званого голови анексованого Росією українського півострова Крим Сергія Аксьонова, який закликав відродити в РФ монархію. «Напевно, він може висловлювати особисту думку», – зазначив прес-секретар Путіна.

    На питання, чи може бути зазначену форму правління встановлено в окупованому Криму, Пєсков відповів, що «монархії в окремо взятому регіоні Російської Федерації бути не може».

    Крім того, Пєсков назвав некоректним і абсурдним питання про те, чи є загроза того, що погляди Аксьонова позначатимуться на його діях у Криму, і чи існують механізми контролю, щоб подібне не відбувалося. «Існує правове поле російської держави», – резюмував він.

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