У Кремлі кажуть, що Путін не хоче бути царем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Joinfo

Пєсков згадав про існування правового поля

Президент Росії Володимир Путін ставиться до ідей про розширення його прав без оптимізму. Про це заявив прес-секретар господаря Кремля Дмитро Пєсков, пише РІА «Новини».

«Президент неодноразово вже казав з цього приводу, він, скажімо так, без оптимізму ставиться до таких ідей. Він досить прохолодно ставиться до таких дискусій», – сказав він.

Пєсков додав, що не має права висловлювати особисту думку щодо слів так званого голови анексованого Росією українського півострова Крим Сергія Аксьонова, який закликав відродити в РФ монархію. «Напевно, він може висловлювати особисту думку», – зазначив прес-секретар Путіна.

На питання, чи може бути зазначену форму правління встановлено в окупованому Криму, Пєсков відповів, що «монархії в окремо взятому регіоні Російської Федерації бути не може».

Крім того, Пєсков назвав некоректним і абсурдним питання про те, чи є загроза того, що погляди Аксьонова позначатимуться на його діях у Криму, і чи існують механізми контролю, щоб подібне не відбувалося. «Існує правове поле російської держави», – резюмував він.