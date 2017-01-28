У Кремлі кажуть, що Путін нікого не пустить до телефону під час розмови з Трампом

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Дмитро Пєсков

До розмови з американського боку приєднається віце-президент США Майк Пенс

До переговорів президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа з російського боку не планується залучати кого-небудь іще.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють «РІА Новості».

«Не планується», - відповів Пєсков на запитання, чи буде від Росії ще хтось брати участь у розмові.

Як повідомляється, до переговорів, які в розкладі Трампа значаться в 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) приєднається віце-президент США Майк Пенс.

Перед розмовою з Путіним Трамп поговорить по телефону з прем'єром Японії Сіндзо Абе і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після - з президентом Франції Франсуа Олландом і прем'єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.

Раніше Трамп назвав передчасними розмови про зняття санкцій з Росії.