У Кремлі назвали помилкою визнання Трампом російських кібератак на США

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За словами Пєскова, веб-сайт президента Росії «потерпає віж хакерських атак сотні, а подекуди й тисячі разів на день»

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав помилковим погодження новообраного президента США Дональда Трампа з тим, що Росія вчиняла хакерські атаки на США. Про це повідомляє «Интерфакс».

За словами Пєскова, веб-сайт президента Росії «потерпає віж хакерських атак сотні, а подекуди й тисячі разів на день», а хакери діють з різних країн, в тому числі з США.

«Але це не призводить до того, щоб ми говорили: «ми знаємо, що Обама віддав це розпорядження, що Білий дім стоїть за цими атаками». Якби ми сказали так, ви би назвали нас божевільними», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що новообраний президент Дональд Трамп визнав факт хакерських атак на США з боку Росії та пообіцяв посилити кібербезпеку країни.