У Кремлі порадили американцям продовжувати «читати по губах» Путіна
- Сьогодні, 06:57
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Прес-секретар президента РФ спростував твердження про те, що РФ втручалися у вибори в США
Прес-секретар президента РФ запропонував всім, хто вважає, ніби Росія втручалася у внутрішні справи США, читати по губах Володимира Путіна.
Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю ведучому програми Good Morning America, стенограма якого була розміщена в п'ятницю в другій половині дня на сайті телекомпанії ABC.
«І вони стали жертвами цієї пропаганди, тому так багато американців думає, що російські хакери всюди. Російські хакери в кожному холодильнику, в кожній прасці і так далі і тому подібне», - заявив Пєсков.
«Але це неправда, все це сфабриковані новини і вигадки», - резюмував він.
Прес-секретар президента РФ спростував твердження про те, що РФ втручалися у вибори в США, і запропонував переконаним у зворотному «читати по губах» Володимира Путіна.
«Ми впевнені на 100%», - заявив Пєсков.
«З приводу цієї кампанії ми говорили з самого початку, що це тільки наклеп, і всі ці фейкові новини не мають під собою ніяких доказів», - відповів він на запитання ведучого програми Good Morning America, чи не викличе заклик Путіна «читати по губах» протиріччя в разі появи нових доказів втручання Росії у виборчий процес в США.
«Ми продовжимо пропонувати кожному, хто наполягає на тому, що Росія так чи інакше втручалася у внутрішні справи США, читати по губах пана Путіна», - додав прес-секретар.
Раніше повідомлялось, що США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні.
Джерело: ТАСС