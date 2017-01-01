У Кремлі проанонсували «Пряму лінію з Путіним»

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Фото: moskva-putinu.ru

Традиційне спілкування з росіянами лідера країни-агресора відбудеться 15 червня

Щорічна програма «Пряма лінія з Володимиром Путіним» відбудеться 15 червня о 12:00 за московським часом. Про це повідомляється на сайті Кремля. Транслювати програму будуть заборонені в Україні «Первый», «Росія 1» і «Росія 24».



«В традиціях попередніх програм, глава держави в ході спілкування з росіянами відповість на їхні запитання, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки», - йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Цікаво, що спілкування російського лідера з народом відбудеться після непростих міжнародних зустрічей, зокрема з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном. Президент Франції за підсумками зустрічі в Парижі з президентом РФ, що без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського та сирійського питання не буде.

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