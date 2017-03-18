У Кремлі розказали про економічні труднощі від анексії Криму

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Дмитро Пєсков

Прес-секретар Путіна заявив, що постраждала економіка всіх регіонів РФ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що наслідки анексії Криму привнесли безліч труднощів в економіку РФ.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК.

«Очевидно, що ті події міжнародні і ту поведінку ряду країн на Заході, і в Європі, і в США, які пішли за возз'єднанням Криму з Росією, вони привнесли з собою багато труднощів для нашої економіки. І це стосується вже не Москви, що не Санкт-Петербурга, що не Калінінграда, а всієї країни, всіх регіонів », - зазначив Пєсков.

Він наголосив, що Росія має заплатити за Крим «таку ціну».

«Це ті труднощі, це та ціна, напевно, яку ми всі дійсно повинні заплатити», - вважає Пєсков.

Прес-секретар Путіна визнав, що в економічному плані Крим став джерелом проблем.

«Погано те, що відбувається в економічному плані. В цілому це, напевно, негативно», - сказав він, але зауважив, що від санкцій є й певний позитив, такий як імпортозаміщення.

За словами Пєскова, воно «починає працювати».

«Далеко недостатньо, але пішов процес, який ми не могли зрушити за часів жирування на нафтових грошах », - пояснив свою думку прес-секретар Путіна.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконний "референдум", за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про "прийняття Криму до складу Росії".

Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.