У Кремлі триває зустріч Путіна з Тіллерсоном

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Рекс Тіллерсон та Володимир Путін

Пєсков не повідомив про деталі бесіди Путіна з Тіллерсоном та Лавровим

Президент РФ Володимир Путін проводить в Кремлі зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РІА «Новини».

«Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі держсекретаря США Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Лаврова», — повідомив Пєсков.

Нагадаємо, що сьогодні голови зовнішньополітичних відомств Росії і США Лавров і Тіллерсон почали переговори, на яких планувалося підняти питання безпеки Сирії та України.

Як повідомляв «Главком», Тіллерсон поцікавився у своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт в Україні.