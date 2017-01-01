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    У Кремлі висунули США умови для перемовин щодо України

    • Сьогодні, 08:46
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    <p><span><span>Фото: РІА&nbsp;</span></span>&laquo;Новости&raquo;</p> <p>Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков</p>

    Фото: РІА «Новости»

    Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков

    Москва наполягає, щоб США призначили спеціального куратора з переговорів щодо України

    Російська влада готова почати вести зі США перемовини щодо ситуації в Україні за певної умови

    Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє видання «Известия».

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    Він пояснив, що у Кремлі не проти того, аби активізувати діалог щодо України з новою адміністрацією Білого дому. Втім, для цього США необхідно призначити спеціального куратора у Держдепартаменті в цій справі.

    «Як тільки у Вашингтоні призначать куратора цього напрямку - раніше ним займалася заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, - з нашого боку буде готовність приступити до предметного обговорення всіх проблем, які виникають», - наголосив Рябков. 

    За його словами, при цьому діалог США з Україною є більш важливим, адже проблема невиконання Мінських угод є «провиною саме київської влади». 

    Раніше американські ЗМі повідомляли, що Конгрес США планує запровадити нові санкції проти Росії, аби більше стимулювати Путіна на поступки в українському питанні. 

    Також  Конгрес США підтримав нові санкції проти Росії за підтримку Асада

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