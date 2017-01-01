У Кремлі визнали, що нові американські санкції боляче вдарять по російській економіці

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Пропоновані санкції спрямовані проти «окремих осіб», відповідальних за кібератаки під час виборчих перегонів у США

У Кремлі визнали, що нові санкції Сполучених Штатів Америки можуть призвести до «негативних наслідків» для російської економіки, зокрема для паливно-енергетичного комплексу. Також у Путіна заявили: якщо такі заходи буде вжито, знайдуть відповідні компенсаційні механізми, аби мінімізувати ризики.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Безумовно, такого роду рестрикції – вони завдадуть додаткової шкоди, причому не тільки двостороннім відносинам, а й, я думаю, навіть у плані глобальної економіки і глобального енергоринку. Безумовно, можливі певні негативні наслідки і для нашої країни», – повідомив Пєсков.

За його словами, «російська економіка і російський енергосектор довів за останніх два роки, що він досить упевнено стоїть на ногах, що це дуже гнучка і дуже сильна система з неабияким запасом міцності».

«Тому немає жодного сумніву, що сама система, сам сектор цієї економіки знайде відповідні компенсаційні заходи для того, щоб мінімізувати будь-які можливі збитки від таких дій, якщо це буде реалізовано», – сказав Пєсков.

«У першу чергу хочеться сподіватися все ж таки на те, що вдасться розсудливо і більш тверезо нашим колегам у Вашингтоні поглянути на ситуацію», – додав він.

Раніше 10 американських сенаторів запропонували законопроект про посилення санкцій стосовно Росії за кібератаки, здійснені під час президентських виборів у США. Зокрема, обмеження стосуватимуться енергетичного сектора, тих, хто бере участь у приватизації російських активів і залучений до придбання суверенного боргу Росії.

Законопроект також передбачає введення санкцій проти осіб за інвестиції у видобуток корисних копалин, трубопроводи та цивільні ядерні проекти в Росії. Законопроект має бути ухвалено обома палатами Конгресу і підписано президентом.