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    У Кремлі заявили про замороження діалогу з США щодо санкцій

    • Вчора, 22:34
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    Пєсков заявив про те, що Росія зараз майже не спілкується з США з приводу скасування санкцій

    Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що всі рівні діалогу РФ зі Сполученими Штатами Америки щодо скасування санкцій знаходяться у замороженому стані.

    Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу «Мир24».

    Говорячи про очікування від новообраного президента США Дональда Трампа, Пєсков заявив про те, що Росія зараз майже не спілкується з США з приводу скасування санкцій.

    «Як ви знаєте, з США практично всі рівні діалогу знаходяться в замороженому стані. Ми не спілкуємося один з одним. Або робимо це мінімально», — сказав він.

    Також речник Путіна заявив, що Росія не підійматиме питання про скасування санкцій.

    «Ми не були ініціаторами санкційного діалогу і не будемо ініціювати скасування санкцій», — сказав він.

    Як повідомляє агентство Reuters, офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі заявив, що діалог між США і Росією щодо ключових питань не припинявся.

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