У Кремлі заявили про замороження діалогу з США щодо санкцій

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Пєсков заявив про те, що Росія зараз майже не спілкується з США з приводу скасування санкцій

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що всі рівні діалогу РФ зі Сполученими Штатами Америки щодо скасування санкцій знаходяться у замороженому стані.

Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу «Мир24».

Говорячи про очікування від новообраного президента США Дональда Трампа, Пєсков заявив про те, що Росія зараз майже не спілкується з США з приводу скасування санкцій.

«Як ви знаєте, з США практично всі рівні діалогу знаходяться в замороженому стані. Ми не спілкуємося один з одним. Або робимо це мінімально», — сказав він.

Також речник Путіна заявив, що Росія не підійматиме питання про скасування санкцій.

«Ми не були ініціаторами санкційного діалогу і не будемо ініціювати скасування санкцій», — сказав він.

Як повідомляє агентство Reuters, офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі заявив, що діалог між США і Росією щодо ключових питань не припинявся.