У Криму активіста Українського центру «просять звільнитися» з роботи після обшуку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подружжя Виноградова

Тиску також зазнає теща активіста, одразу після обшуку у будинку зятя і доньки, їй запропонували написати заяву про звільнення

Український активіст Андрій Виноградов повідомив, що після обшуку в будинку, де чоловік і жінка проживають разом з маленькими дітьми і батьками, йому і його тещі запропонували «добровільно» написати заяву про звільнення. Про це він повідомив Кримській правозахисній групі.

Андрій Виноградов працює в приватній компанії «Платан», яка займається продажем будівельних матеріалів. «Моє керівництво, дізнавшись про обшук, відразу запропонувало мені добровільно написати заяву про звільнення. На роботі мені сказали, що у них вже були в 2014 році обшуки ФСБ, і робота тоді була паралізована на два тижні. Зараз вони (керівництво підприємства, - ред.) Теж ризикувати не хочуть », - розповів українець.

За інформацією Виноградова, мати Наталії Харченко (дружина Андрія Виноградова, - ред.), яка працює головним бухгалтером нафтогазового підприємства, також хочуть звільнити. «Сьогодні її викликали і поставили умову. Пояснили, що це пов'язано із заходами безпеки підприємства », - додав активіст. За словами кримчанина, жінка сама повідомила на підприємстві про обшук, що нещодавно трапився, з надією на співчуття. Але їй тут же запропонували написати заяву про звільнення.

Андрій Виноградов повідомив, що після обшуку в його будинку іншій родині кримчан з проукраїнськими поглядами надійшов дзвінок з погрозами про розправу. «Навіть родичам наших знайомих в Україні подзвонили і сказали, що їм (знайомим) краще виїхати з Криму», - додав Андрій Виноградов.

Подружжя Виноградових

За словами кримчанина, у його дружини Наталії Харченко є хронічне захворювання, і вона в даний час оформлює інвалідність. У зв'язку з цим сім'ї, в якій двоє маленьких дітей, складно покинути Крим і виїхати на материкову частину України. «Ми з дружиною виїжджали з Криму і жили в Дніпрі, але коли Наталя занедужала, стало ще складніше оплачувати житло, і ми повернулися додому - до Сімферополя», - пояснив Андрій Виноградов.

Нагадаємо, 12 січня співробітники ФСБ РФ провели обшук в будинку Андрія Виноградова та Наталії Харченко, вилучили оргтехніку, а подружжя відвезли на допит в ФСБ. За інформацією кримського адвоката Едема Семедляєва, щодо Наталії Харченко проводиться дослідча перевірка за ч. 2 ст. 280 КК РФ (екстремізм).