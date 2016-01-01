У Криму арештованому українцю Балуху викликали швидку до СІЗО

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Володимир Балух знаходиться в Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання

В окупованому Криму до арештованого українського активіста Володимира Балуха в камеру ізолятора в смт. Роздольне викликали швидку допомогу.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину активіста Наталію Балух.

За інформацією дружини Балуха, доктор, який оглядав арештованого, не поставив йому діагноз, не видав ніяких документів, які б підтверджували цей візит, проте призначив список ліків, який пізніше передали їй.

Куплені ліки Наталія Балух передала черговому ізолятора. Серед призначених лікарем препаратів є антибіотик, препарати від риніту і кашлю, а також таблетки для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту.

Чи отримав в результаті Володимир ці ліки, на даний момент невідомо. Наталія Балух повідомила, що останній раз бачила Володимира на засіданні суду 27 грудня, за її словами, «він виглядає він болісно і схуд».

Нагадаємо, 8 грудня 2016 року співробітники ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму.

Обшуки проводилися протягом 4-х годин в будинках Володимира Балуха і його матері.

Це не перший обшук в будинку активіста, кожен раз під час обшуків у нього знімали з даху будинку і вилучали український прапор.

Цього разу співробітники ФСБ «знайшли» на даху будинку активіста патрони і динаміт.

Правозахисники повідомляють, що є підстави вважати, що патрони були підкинуті в ході обшуку з метою фальсифікації нової кримінальної справи проти активіста.

На даний момент відомо, що Володимир Балух знаходиться в Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання.

Активіста звинувачують в «незаконному зберіганні зброї, його основних частин, боєприпасів», за такою статтею йому загрожує позбавлення волі до 4 років.