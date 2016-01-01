У Криму арештованому українцю Балуху викликали швидку до СІЗО
- 29 Грудня, 01:18
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Розсилка
Володимир Балух знаходиться в Роздольненському ізоляторі тимчасового утриманняВ окупованому Криму до арештованого українського активіста Володимира Балуха в камеру ізолятора в смт. Роздольне викликали швидку допомогу.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину активіста Наталію Балух.
За інформацією дружини Балуха, доктор, який оглядав арештованого, не поставив йому діагноз, не видав ніяких документів, які б підтверджували цей візит, проте призначив список ліків, який пізніше передали їй.
Куплені ліки Наталія Балух передала черговому ізолятора. Серед призначених лікарем препаратів є антибіотик, препарати від риніту і кашлю, а також таблетки для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту.
Чи отримав в результаті Володимир ці ліки, на даний момент невідомо. Наталія Балух повідомила, що останній раз бачила Володимира на засіданні суду 27 грудня, за її словами, «він виглядає він болісно і схуд».
Нагадаємо, 8 грудня 2016 року співробітники ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму.
Обшуки проводилися протягом 4-х годин в будинках Володимира Балуха і його матері.
Це не перший обшук в будинку активіста, кожен раз під час обшуків у нього знімали з даху будинку і вилучали український прапор.
Цього разу співробітники ФСБ «знайшли» на даху будинку активіста патрони і динаміт.
Правозахисники повідомляють, що є підстави вважати, що патрони були підкинуті в ході обшуку з метою фальсифікації нової кримінальної справи проти активіста.
На даний момент відомо, що Володимир Балух знаходиться в Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання.
Активіста звинувачують в «незаконному зберіганні зброї, його основних частин, боєприпасів», за такою статтею йому загрожує позбавлення волі до 4 років.