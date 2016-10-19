У Криму дорожчають продукти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Радіо Свобода» Ринок у Криму

З початку року ціни зросли на 6,4%

Вартість мінімального набору продуктів харчування в окупованому Росією Криму з початку року збільшилася на 6,4 відсотка. Таким чином, одна людина в середньому витрачає 3 тисячі 970 рублів (приблизно 1700 гривень) на мінімальний набір. Такі дані, згідно зі статистикою наприкінці квітня, наводить так званий Кримстат у «офіційному» звіті.

«У середньому в республіці Крим наприкінці квітня 2017 року склала (вартість – ред.) 3970,48 рубля в розрахунку на 1 людину і за місяць збільшилася на 4,6%, з початку року – на 6,4% (у березні 2017 року склала 3796,48 рубля в розрахунку на 1 людину за місяць збільшилася на 0,2%, з початку року – на 1,7%)», – зазначено в повідомленні відомства на окупованому півострові.

Як повідомили в Севастополі, індекс споживчих цін на продукти харчування й безалкогольні напої у грудні 2016 року, порівняно з груднем 2015 року, склав 102,9%.

При цьому вартість мінімального набору продуктів харчування в середньому в Криму наприкінці лютого 2017 року, згідно з даними так званого Кримстату, склала 3790,81 рубля (приблизно 1600 гривень) у розрахунку на 1 особу.

Наприкінці квітня стало відомо, що в Ленінському районі Криму зафіксовані рекордно високі ціни на овочі, місцева влада пов'язує це з відсутністю достатньої кількості товару, у порівнянні з іншими районами півострова.

Джерело: Радіо Свобода