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    У Криму ФСБ відпустила активіста Українського культурного центру

    • Сьогодні, 18:10
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    Андрія Виноградова відпустили дододу. Кримінальну справу не порушено

    Активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова, затриманого сьогодні вранці у Сімферополі, відпустили. Про це на своїй сторінці у Facebook написав засновник Українського культурного центру Леонід Кузьмін.

    «Андрія Виноградова, відпустили! І вже вдома. Кримінальних справ немає», - написав Кузьмін.

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    Трохи раніше він повідомив, що відпустили і дружину Виноградова.

    Нагадаємо, у четвер уранці в окупованому Криму співробітниками ФСБ були затримані активіст Українського культурного центру Андрій Виноградов і його дружина. У їх будинку було проведено обшук. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ на даний момент немає.

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