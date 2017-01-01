У Криму обшукують дім громадського активіста - адвокат

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Фото: Еміль Курбедінов До будинку громадського активіста Ризи Ізетова в анексованому Криму прийшли з обшуками.

У Криму знову прийшли з обшуками до кримських татар

До будинку громадського активіста Ризи Ізетова в анексованому Криму в четвер зранку прийшли з обшуками. Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«Сьогоднішній день почався з обшуків в будинку громадського активіста Ризи Ізетова. Репресії проти кримськотатарських громадських активістів, кримських мусульман, представників корінного народу Криму! «Стаття звинувачення» - він просто не боїться говорити те, що думає, розповідати про порушення прав, має принципову політичну позицію і приходить до сусіда, співвітчизника, коли у нього біда», - зазначив Курбедінов.

При цьому Осман Аріфм, який оприлюднив фото і відео з місця події, повідомив, що обшук проходить у Строгонівці.

Курбедінов також зазначив, що Риза Ізета нещодавно вже відсидів адмінарешт за мирне зібрання.

"Сьогодні ж о 14 годині чергове засідання за обвинуваченням Редвана Сулейманова ("справа диверсантів") в Залізничному суді; у цей же час, о 14 годині, - розгляд апеляційних скарг на продовження арешту Енверу Мамутову в Верховному суді (Бахчисарайська справа Хізб-ут Тахрір)", - додав адвокат.

Нагадаємо, озброєні люди у Криму прийшли із обшуками до будинку голови регіонального Меджлісу.