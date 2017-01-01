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    У Криму повідомили про «офіційний візит» мера Ялти до Італії

    • Вчора, 23:46
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    <span>У Криму повідомляють про &laquo;офіційний візит&raquo; мера Ялти Андрія Ростенка до Італії</span>
    У Криму повідомляють про «офіційний візит» мера Ялти Андрія Ростенка до Італії

    Кримська делегація зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції

    Підконтрольна Кремлю ялтинська міська адміністрація заявляє, що голова адміністрації Андрій Ростенко відвідав Італію «з офіційним візитом». Про це 31 березня повідомляє російська прес-служба відомства.

    «З 23 по 29 березня делегація адміністрації міста Ялти з офіційним візитом відвідала Італію. До її складу увійшли голова адміністрації міста Ялти Андрій Ростенко, його заступник Тетяна Кухтєєва і перекладач Олександр Пігарь», – мовиться у повідомленні.

    Ростенко стверджує, що головна мета візиту делегації – розвиток взаємин між Ялтою і Венецією, зняття санкцій з Криму, а також визнання псевдо референдуму 2014 року.

    У відомстві уточнили, що кримська делегація зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції.

    Італійська сторона наразі не коментувала цієї ситуації.

    Керівник підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергій Аксьонов у 2016 році повідомив про приїзд на півострів представників депутатів італійських регіональних парламентів провінцій Венето, Ломбардії, Лігурії, Тоскани, Емілії-Романьї.

    Напередодні у Верховній Раді України засудили рішення італійських парламентарів відвідати Крим.

    Крим
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