У Криму повідомили про «офіційний візит» мера Ялти до Італії

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У Криму повідомляють про «офіційний візит» мера Ялти Андрія Ростенка до Італії

Кримська делегація зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції

Підконтрольна Кремлю ялтинська міська адміністрація заявляє, що голова адміністрації Андрій Ростенко відвідав Італію «з офіційним візитом». Про це 31 березня повідомляє російська прес-служба відомства.

«З 23 по 29 березня делегація адміністрації міста Ялти з офіційним візитом відвідала Італію. До її складу увійшли голова адміністрації міста Ялти Андрій Ростенко, його заступник Тетяна Кухтєєва і перекладач Олександр Пігарь», – мовиться у повідомленні.

Ростенко стверджує, що головна мета візиту делегації – розвиток взаємин між Ялтою і Венецією, зняття санкцій з Криму, а також визнання псевдо референдуму 2014 року.

У відомстві уточнили, що кримська делегація зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції.

Італійська сторона наразі не коментувала цієї ситуації.

Керівник підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергій Аксьонов у 2016 році повідомив про приїзд на півострів представників депутатів італійських регіональних парламентів провінцій Венето, Ломбардії, Лігурії, Тоскани, Емілії-Романьї.

Напередодні у Верховній Раді України засудили рішення італійських парламентарів відвідати Крим.