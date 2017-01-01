У Криму провели обшук у голови регіонального відділу Меджлісу

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Фото: 24 Канал Рефат Чубаров

Рефат Чубаров розповів про обшук у голови регіонального відділу Меджлісу в Криму

Вранці 8 травня в окупованому Криму силовики провели обшук у будинку голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова. Про це написав у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, приводом для обшуку став анонімний лист.

Чубаров також повідомив, що в понеділок уранці в селищі Капсихор (нині Морське), розташованому за 20 км від Судака, озброєними людьми, які прибули на трьох бусиках, оточено квартал компактного проживання кримських татар.