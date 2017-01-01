У Криму радіють скандалу навколо «скіфського золота», який «популяризує» окупований півострів

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Андрій Мальгін

Гендиректор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін визнав, що загальний контекст скандалу є негативним

Гендиректор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін вважає, що скандал навколо «скіфського золота» має, крім негативного, і позитивний результат. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Потрібно було докладати значних зусиль для популяризації кримської культурної спадщини, але завдяки цьому скандалу про Крим дізналися більше, ніж за десятиріччя до цього, і решта світу живилася б цією інформацією. В якомусь сенсі скандал має позитивний результат», - зазначив Мальгін.

«Але, на жаль, загальний контекст є негативним», - визнав він.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва.

Музеї в окупованому Криму почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні. Кримські музеї мають оскаржити рішення окружного суду Амстердама до 16 травня цього року, тобто подати документ із викладенням аргументів щодо своєї незгоди, після чого Україна матиме до шести тижнів на подання своєї позиції.