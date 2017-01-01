У Криму силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина голови регіонального Меджлісу

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Фото: Москва.Центр ФСБ

Силовики провели обшук в будинку Ильвера Аметова в Криму

В окупованому Криму силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина Судакського регіонального меджлісу Ільвер Аметова. Про це повідомив сам Аметов, передає «Крим. Реалії».

«У мене вдома етнографічний музей і зброї дуже багато, починаючи з середніх століть і донині. Вони в музеї провели обшук, все перевернули. Сина старшого побили, наділи наручники і відвезли, куди - не знаю, сказали, що ввечері подзвонять», - сказав Аметов.

Нагадаємо, сьогодні глава междлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що силовики провели обшук у будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвер Аметова. Підставою для обшуків стала анонімний лист.