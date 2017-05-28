У Криму зріє невдоволення Росією. Чубаров розповів, хто розчарувався в РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Чубаров назвав таких людей «перекоти-поле»

У значної частини жителів Криму, які раніше підтримували російську окупацію півострова, зріє невдоволення. Про це в інтерв'ю «Апострофу» розповів народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За словами політика, люди, які колись обрали Крим в якості комфортного місця для поселення і підтримували окупацію півострова, на даний момент менш оптимістично оцінюють захоплення Криму Росією.

«Серед таких людей зростає розчарування Росією, але вони не готові ще визнавати свою паскудну роль в її приході на кримську землю. Це ті, за кого у мене голова не болить, вони завжди знайдуть місце, де їм краще. Таких я називаю, вибачте, перекоти-поле», - сказав Чубаров.

Як повідомлялося, Чубаров вважає, що окупований Росією Крим повернеться до складу України набагато раніше, ніж цього хотіли б у Кремлі.